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В России COVID-19 подтвержден у 114 тысяч человек

В России COVID-19 подтвержден у 114 тысяч человек

Врачи московской больницы в Коммунарке заявили о новом симптоме коронавирусной инфекции. Об этом на онлайн-встрече, организованной Российским еврейским конгрессом, заявил главврач больницы Денис Проценко, который и сам уже переболел коронавирусом.

По его словам, у большинства пациентов Коммунарки наблюдаются высыпания на руках и на животе.

— Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота, — передает ТАСС слова Проценко.

О том, что у зараженных COVID-19 может появляться сыпь на ногах, ранее заявляли медики из Испании.

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили почти у восьми тысяч человек. Общее число зараженных достигло 114 431 человек. За весь период эпидемии от коронавирусной инфекции в стране вылечились 13 220 человек, скончались — 1169.

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коронавирус в РоссииКоммунаркаДенис Проценкосимптомы коронавируса
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