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Простые правила помогут сохранить положительный настрой всей семьи

Простые правила помогут сохранить положительный настрой всей семьи

Эксперты Минздрава запланировали серию советов о том, как не сойти с ума во время самоизоляции в одной квартире с родственниками. Сегодня советами поделился директор центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе. По его словам, в первую очередь нужно согласовать распорядок дня: составить свой, рассказать, каким видишь общий, выработать такой график, который бы устроил всех.

Добиться компромисса бывает непросто — обсуждение может привести к ссорам и обидам. На этот случай у психиатра тоже есть не просто совет, а целый алгоритм действия. Он говорит, что обижаться на членов семьи, конечно, допустимо, но не дольше 3–10 минут, после чего нужно обидчика простить. Как этого добиться — не уточняется.

Через 10 минут, когда обида прошла и все прощены, нужно успокоиться и подумать: а во всем ли я был прав. Если не во всем — нужно извиниться. По мнению Кекелидзе, эти правила помогут сохранить общий положительный настрой в доме и не допустить нарушения личного пространства каждого отдельного члена семьи.

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коронавирусздоровьесемья
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