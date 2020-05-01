Эксперты Минздрава запланировали серию советов о том, как не сойти с ума во время самоизоляции в одной квартире с родственниками. Сегодня советами поделился директор центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе. По его словам, в первую очередь нужно согласовать распорядок дня: составить свой, рассказать, каким видишь общий, выработать такой график, который бы устроил всех.

Добиться компромисса бывает непросто — обсуждение может привести к ссорам и обидам. На этот случай у психиатра тоже есть не просто совет, а целый алгоритм действия. Он говорит, что обижаться на членов семьи, конечно, допустимо, но не дольше 3–10 минут, после чего нужно обидчика простить. Как этого добиться — не уточняется.