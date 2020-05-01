Первым послаблением режима самоизоляции станут прогулки небольшими группами и пробежки на свежем воздухе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. По ее словам, ослаблять ограничения начнут, как только будут снижаться темпы прироста заболеваемости.

— Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать, — заявила Попова.