Режим самоизоляции в России продлевается до конца майских праздников: если люди останутся дома и минимизируют число социальных контактов, это позволит сдержать всплеск заражений и в скором времени выйти на плато, утверждают эксперты. По оценкам вирусологов, мы находимся примерно в середине пути эпидемии.



— Если считать, что эпидемия началась в марте, то сейчас мы как раз в середине, это переломный момент. Дальше будет волнообразное течение. Россия у нас — не Дания и не Франция, это огромная страна. Когда в Москве пойдет потихонечку заболеваемость на спад, по стране она еще пройдет волнообразно, — говорит главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова. — Будет еще несколько подъемов и спадов, пока вирус не пройдет по всей стране.