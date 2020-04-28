В России медики во время распространения коронавируса работают в усиленном режиме. Волнуются за своё здоровье и они, зачастую даже больше, чем люди других профессий. Теперь им есть, куда обратиться за поддержкой — в Ярославской области появился номер, куда медики могут обратиться за психологической помощью.



— Медицинские сотрудники могут обращаться, если испытывают страхи из-за работы с пациентами, которые могут быть заражены коронавирусом; если нужно снять напряжение или усталость; если переживают за родственников, с которыми сами контактируют; при эмоциональном выгорании и так далее, — рассказала заведующая кафедрой клинической психологии, кандидат психологических наук, доцент Наталья Русина, которая открыла службу поддержки медиков.

