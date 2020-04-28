В России медики во время распространения коронавируса работают в усиленном режиме. Волнуются за своё здоровье и они, зачастую даже больше, чем люди других профессий. Теперь им есть, куда обратиться за поддержкой — в Ярославской области появился номер, куда медики могут обратиться за психологической помощью.
— Медицинские сотрудники могут обращаться, если испытывают страхи из-за работы с пациентами, которые могут быть заражены коронавирусом; если нужно снять напряжение или усталость; если переживают за родственников, с которыми сами контактируют; при эмоциональном выгорании и так далее, — рассказала заведующая кафедрой клинической психологии, кандидат психологических наук, доцент Наталья Русина, которая открыла службу поддержки медиков.
За психологической помощью медики могут обращаться по телефону +7 (910) 820–10–84. Номер одноканальный, поэтому если линия занята, то нужно перезвонить позже. Время работы сотрудников на телефоне психологической поддержки с 10 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья).
Важно, что служба работает на волонтёрских началах — психологи будут принимать звонки, при этом их никто не освобождал от основной работы. Поэтому звонить сюда следует только медикам. Для всех остальных есть горячая линия, где также можно получить психологическую помощь.
С каждым днём заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области становится больше. Всего в регионе COVID-19 заразились 456 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.