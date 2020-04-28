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За последние сутки проведены 119,8 тысячи тестов на коронавирус

За последние сутки проведены 119,8 тысячи тестов на коронавирус

В России за последние сутки зафиксировано 6411 новых заражений коронавирусом, в общей сложности вирус добрался до 93 558 человек. 1110 выздоровели (общее число — 8456), 72 погибли (пандемия унесла жизни 866 россиян), сообщает федеральный оперштаб. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,13 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 119,8 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 192 728 человек.

В мировом рейтинге, который ведет американский университет Хопкинса, Россия перемещается на восьмое место, обогнав Иран (91,4 тысячи заражений). На первом месте США — здесь зафиксировано 988 тысяч заражений, второе место у Испании (229 тысяч человек), третье — у Италии (199 тысяч человек заражены). Всего в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев коронавирусной инфекции.

Ожидается, что сегодня Владимир Путин сделает заявление о продлении режима самоизоляции — минимум до конца майских праздников. Обращение пройдет перед совещанием с губернаторами, на котором будут обсуждаться эпидемиологическая обстановка в стране и помощь жителям. Многие регионы на майские праздники вводят дополнительные меры безопасности: цифровые пропуска, обязательный масочный режим, запрет на продажу спиртного.

По оценкам вирусологов, на плато по коронавирусу Россия может выйти к концу мая.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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