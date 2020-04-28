В России за последние сутки зафиксировано
В мировом рейтинге, который ведет американский университет Хопкинса, Россия перемещается на восьмое место, обогнав Иран (91,4 тысячи заражений). На первом месте США — здесь зафиксировано 988 тысяч заражений, второе место у Испании (229 тысяч человек), третье — у Италии (199 тысяч человек заражены). Всего в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев коронавирусной инфекции.
Ожидается, что сегодня Владимир Путин сделает заявление о продлении режима самоизоляции — минимум до конца майских праздников. Обращение пройдет перед совещанием с губернаторами, на котором будут обсуждаться эпидемиологическая обстановка в стране и помощь жителям. Многие регионы на майские праздники вводят дополнительные меры безопасности: цифровые пропуска, обязательный масочный режим, запрет на продажу спиртного.
По оценкам вирусологов, на плато по коронавирусу Россия может выйти к концу мая.