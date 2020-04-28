Ожидается, что сегодня Владимир Путин сделает заявление о продлении режима самоизоляции — минимум до конца майских праздников. Обращение пройдет перед совещанием с губернаторами, на котором будут обсуждаться эпидемиологическая обстановка в стране и помощь жителям. Многие регионы на майские праздники вводят дополнительные меры безопасности: цифровые пропуска, обязательный масочный режим, запрет на продажу спиртного.



По оценкам вирусологов, на плато по коронавирусу Россия может выйти к концу мая.

