Доброе утро, друзья! Россия обогнала Китай в рейтинге коронавирусных стран. С каждым днём растёт и количество заболевших в Ярославской области.
Публикуем для вас все самые важные новости за произошедшие за сутки в Ярославской области по коронавирусу. Коротко о том, как складывается обстановка в регионе:
- Ярославская область остаётся в первой половине списка по заболеванию. За сутки в регионе выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом;
- всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заразились 409 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции по региону;
- также мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе;
- платформа для дистанционного обучения стала платной. В департаменте образования рассказали, что делать;
- часть отделения терапии больницы имени Пирогова в Рыбинске Ярославской области закрыли из-за пациентки с COVID;
- закрыли на карантин и детский сад. Там у одного из родителей тест на коронавирус дал положительный результат.
- дома-интернаты перевели в закрытый режим.