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Тема дня Как COVID захватывает Ярославскую область: график
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Каждый день в Ярославской области делают сотни тестов на коронавирус

Каждый день в Ярославской области делают сотни тестов на коронавирус

Доброе утро, друзья! Россия обогнала Китай в рейтинге коронавирусных стран. С каждым днём растёт и количество заболевших в Ярославской области.

Публикуем для вас все самые важные новости за произошедшие за сутки в Ярославской области по коронавирусу. Коротко о том, как складывается обстановка в регионе:

  • Ярославская область остаётся в первой половине списка по заболеванию. За сутки в регионе выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом;
  • всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заразились 409 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции по региону;
  • также мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе;

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коронавирусэпидемиякарантин
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