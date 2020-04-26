В Тутаевском районе Ярославской области священников одного из приходов положили в инфекционную больницу.
— У него сын работает в полиции — у того подтвердился коронавирус, — объяснил пресс-секретарь Рыбинской епархии Евгений Глазунов. — У отца тоже взяли тест, пока результатов анализов нет. Но на всякий случай его положили в инфекционную больницу. Приход работает.
Как говорят местные, увезли в больницу батюшку перед Пасхой.
- Он в Вербное воскресенье проводил исповедание и причащение. А вести пасхальную службу уже не разрешили, - говорят прихожане.
Несмотря на призывы патриарха молиться дома, в Тутаеве прихожане пришли на ночную пасхальную службу и прошли крестным ходом. Ни о каком дистанцировании, которое рекомендуют, чтобы не заразиться новым коронавирусом, и речи не шло, маски тоже были далеко не у всех. Хотя накануне праздника через соцсети глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов и настоятель Воскресенского собора обратились к горожанам с призывом оставаться дома.
Видео: 7611.ru / Youtube.com