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После контакта с заболевшим сыном батюшка причащал верующих...

После контакта с заболевшим сыном батюшка причащал верующих...

В Тутаевском районе Ярославской области священников одного из приходов положили в инфекционную больницу.

— У него сын работает в полиции — у того подтвердился коронавирус, — объяснил пресс-секретарь Рыбинской епархии Евгений Глазунов. — У отца тоже взяли тест, пока результатов анализов нет. Но на всякий случай его положили в инфекционную больницу. Приход работает.

Как говорят местные, увезли в больницу батюшку перед Пасхой.

- Он в Вербное воскресенье проводил исповедание и причащение. А вести пасхальную службу уже не разрешили, - говорят прихожане.

Несмотря на призывы патриарха молиться дома, в Тутаеве прихожане пришли на ночную пасхальную службу и прошли крестным ходом. Ни о каком дистанцировании, которое рекомендуют, чтобы не заразиться новым коронавирусом, и речи не шло, маски тоже были далеко не у всех. Хотя накануне праздника через соцсети глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов и настоятель Воскресенского собора обратились к горожанам с призывом оставаться дома.

Видео: 7611.ru / Youtube.com

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