В Тутаевском районе Ярославской области священников одного из приходов положили в инфекционную больницу.



— У него сын работает в полиции — у того подтвердился коронавирус, — объяснил пресс-секретарь Рыбинской епархии Евгений Глазунов. — У отца тоже взяли тест, пока результатов анализов нет. Но на всякий случай его положили в инфекционную больницу. Приход работает.

Как говорят местные, увезли в больницу батюшку перед Пасхой.

- Он в Вербное воскресенье проводил исповедание и причащение. А вести пасхальную службу уже не разрешили, - говорят прихожане.