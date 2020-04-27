27 апреля понедельник
СЕЙЧАС +8°С
usd 74.72
eur 80.25
Срочно Облава на тех, кто в карантине
СЕЙЧАС +8°С
usd 74.72
eur 80.25

Все новости

Все новости
Люди вышли «подышать против <a href="https://76.ru/text/gorod/69109117/" target="_blank" class="_">электронных пропусков</a>»

Люди вышли «подышать против электронных пропусков»

Доброе утро! Публикуем для вас все самые важные новости за произошедшие за сутки в Ярославской области по коронавирусу. Коротко о том, как складывается обстановка в регионе:

Сколько заболевших в разных городах нашего региона: публикуем карту распространения коронавируса.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемияCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!