Доброе утро! Публикуем для вас все самые важные новости за произошедшие за сутки в Ярославской области по коронавирусу. Коротко о том, как складывается обстановка в регионе:
- в Ярославской области за сутки прибавилось еще 42 заболевших коронавирусом;
- три человека за сутки вылечились от коронавируса;
- в субботу стало известно о смерти женщины из-за коронавируса. Это уже третий случай с начала пандемии;
- опубликовано видео из ярославской инфекционной больницы. Что там происходит;
- коронавирус обнаружили у пациентки и врачей областной больницы. Закрыты три отделения;
- в центре Ярославля прошла прогулка против коронавируса.
Сколько заболевших в разных городах нашего региона: публикуем карту распространения коронавируса.