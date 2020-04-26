За последние сутки в России зафиксировано 6361 новых случаев коронавируса. Вместе с тем за минувший день в России 517 человек вылечились (всего их 6767), 66 умерли (общее число жертв — 747). Общее число зараженных составило 80 949 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.
Таким образом Россия максимально приблизилась к Китаю, где коронавирус подтвердился почти у 84 тысяч человек, но все еще держится на десятом месте в мире по числу зараженных.
По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус (156 тысяч — за последние сутки), под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 173 тысячи человек.
По данным университета Хопкинса, всего в мире зафиксировано более 2,9 млн заражений, скончались больше 203 тысяч человек, больше 822 тысяч вылечились. На первом месте — США (939 тысяч заражений), на втором — Испания (223,7 тысячи), на третьем — Италия (195,3 тысячи случаев).