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С каждым днём в Ярославской области растёт число заболевших коронавирусом. Поэтому, лучше оставаться дома

С каждым днём в Ярославской области растёт число заболевших коронавирусом. Поэтому, лучше оставаться дома

Доброе утро, друзья! Мы собрали все самые важные новости о коронавирусе в Ярославской области за последние сутки. Коротко о том, что происходит в регионе:

  • оперативный штаб сообщил о 37 новых заболевших коронавирусом в Ярославской области. С начала эпидемии число заразившихся дошло до 342;
  • ярославский моторный завод закупил 15 тысяч масок на 600 тысяч рублей, чтобы бесплатно отдать их врачам, социальным работникам и волонтёрам.

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