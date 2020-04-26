Доброе утро, друзья! Мы собрали все самые важные новости о коронавирусе в Ярославской области за последние сутки. Коротко о том, что происходит в регионе:
- оперативный штаб сообщил о 37 новых заболевших коронавирусом в Ярославской области. С начала эпидемии число заразившихся дошло до 342;
- стало известно, откуда заболевшие коронавирусом люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону;
- в Ярославской области официально зарегистрирован третий человек, умерший от коронавируса;
- коронавирус обнаружили у пациентки и врачей областной больницы. Закрыты три отделения;
- в регионе начали тестировать систему электронных пропусков. Что будет с городом;
- ярославский моторный завод закупил 15 тысяч масок на 600 тысяч рублей, чтобы бесплатно отдать их врачам, социальным работникам и волонтёрам.