Сколько будет длиться лечение (даже если форма легкая), спрогнозировать нельзя. На выписку пациента готовят только после двух отрицательных проб. Поэтому лучше не пренебрегать рекомендуемым пациенткой списком, чтобы лечение проходило с комфортом.

— Если вы ляжете в больницу, будьте готовы к тому, что вас начнут лечить таблетками от малярии или от гепатита (противовирусными препаратами в большой дозировке). Детей лечат простым арбидолом. Если проявился кашель, то отправят на ингаляции. Но элементарного цитрамона в больнице не было, поэтому возьмите его с собой и свою домашнюю аптечку на всякий случай, — посоветовала пациентка.

Что взять с собой в больницу

Со слов пациентки, в больничных палатах довольно жарко. Поэтому не забудьте взять с собой сменную одежду. Она должна быть удобной и легкой. Еще потребуется пижама, тапочки (лучше взять резиновые, чтобы ходить в них в душ), средства личной гигиены: туалетная бумага, шампунь, мыло, крема (если сушит кожу), два полотенца. А еще женщина рекомендует взять с собой еды.