Спасёт ли парацетамол от коронавируса? Проверьте, всё ли вы знаете о COVID-19 — тест из 7 вопросов

Про коронавирус пишут уже несколько месяцев. В огромном потоке информации легко потеряться и упустить важное. Давайте проверим, как хорошо вы знаете основные факты о COVID-19.
17 апреля 2020
Помоги бизнесу найти себя
Привет! Мы уже поняли, что меры, которые предлагают власти для спасения бизнеса, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Но если рухнет бизнес — рухнет всё. Мы сделали опрос, который позволит предпринимателям сориентироваться в потребностях горожан. Ответьте всего на несколько вопросов.