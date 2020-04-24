Нашли кого бояться: 8 вирусов, которые живучее коронавируса

Коронавирус научил весь мир постоянно мыть руки. Ученые уже выяснили, что на разных поверхностях вирус может оставаться от нескольких часов до нескольких дней. Например, в воздухе COVID-19 держится до трех часов, зато на изделиях из пластика и нержавеющей стали — до 3–4 дней.
Впрочем, остальные вирусы не перешли в режим ожидания. Мы решили напомнить о них, а также о том, как себя защитить. Хорошая новость: мытье рук помогает и тут.
Вирус бешенства
Ежегодно от заражения вирусом бешенства в мире умирают около
Как передается: укус бешеного животного, попадание слюны на рану.
Сколько живет: на поверхности земли при температуре от +2 до
Как защититься: прививка для питомцев. Если контакт с диким животным произошел у человека, нужно немедленно промыть рану и обратиться к врачу. Если прививка не сделана в первые
Ротавирус
Руки надо мыть чаще и для того, чтобы не подхватить ротавирусную инфекцию. Она вызывает тошноту, несварение желудка и все те неприятные симптомы, которые в итоге приводят в инфекционку.
Как передается: через пищу (немытые фрукты и овощи), воду (плохая непитьевая вода), контактно-бытовой (немытые руки, предметы обихода, посуда и т. д.).
Сколько живет: от нескольких часов до нескольких суток. Зависит от поверхности, влажности, температуры воздуха.
Как защититься: мыть руки, обрабатывать пищу, пить чистую воду, при купании в водоемах — не глотать воду.
Вирус кори
До сих пор корь считается самой заразной в мире инфекцией. Подвержены ей в большей степени дети и взрослые, не прошедшие вакцинацию. В юном возрасте болезнь переносится легче.
Как передается: через контакт с заболевшим.
Сколько живет: в воздухе и на поверхностях остаётся несколько недель при температуре от +15 до
Как защититься: вакцинация.
Вирус гриппа
Несколько раз в год города объявляют пиковые периоды и карантины по гриппу — а все потому, что он очень популярен и заразиться им легко. Люди знают, как лечить грипп, и понимают, что игнорирование болезни может привести к смерти. К слову, смертность от него не выше, чем от коронавируса, как любят говорить скептики. Например, в 2018 году в России от гриппа скончалось
Как передается: от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Сколько живет: до
Как защититься: не контактировать с чихающими/кашляющими, мыть руки после улицы и посещения общественных мест, пить больше воды, витамина C. В период активного распространения гриппа — смазывать нос оксолиновой мазью. Если появились симптомы (температура, заложенность носа, кашель) — не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.
Ветряная оспа
Ветрянка для многих — этап детства. Ее приносят из детского сада, школы, а теперь и с ветряночных вечеринок, которые устраивают мамы для заражения детей. Взрослые переносят вирус сложнее, но и с детьми нужно быть осторожнее.
Как передается: воздушно-капельным путем, при контакте с заболевшим. Вирус не остается на поверхности, подвержен солнечному свету, а также легко выветривается из помещения.
Сколько живет: вне организма
Как защититься: вакцинация. Больного необходимо изолировать до его полного выздоровления.
Краснуха
Не самая распространенная болезнь. В большей степени ей подвержены дети и взрослые, которые с ними взаимодействуют, — родители, воспитатели, врачи.
Как передается: от заболевшего человека, при чиханье или кашле. Также от матери к ребенку через плацентную кровь.
Сколько живет: при комнатной температуре остаётся в воздухе несколько часов. Быстро погибает под воздействием ультрафиолета, обычных дезинфицирующих средств.
Как защититься: вакцинация.
Вирусные гепатиты
Вирусный гепатит — это воспаление ткани печени. Самыми распространенными возбудителями гепатита в мире являются вирусы гепатита, но причиной могут также стать другие инфекции, токсичные вещества (например, алкоголь и некоторые наркотики) и аутоиммунные заболевания.
Как передается: через биологические жидкости (кровь, слюна, моча и так далее), повреждение кожи (через нестерильную иглу), при родах от матери к ребенку, при использовании одного и того же предмета личной гигиены. Гепатит С — через переливание крови.
Сколько живет: гепатит В сохраняется до
Как защититься: предохраняться при половых контактах, использовать стерильные инструменты на маникюре, пирсинге, татуировке. От гепатита В есть вакцина, от гепатита С вакцины нет.
ВИЧ
Несмотря на то, что с диагнозом можно жить долгую счастливую жизнь, в обществе он всё ещё считается «неудобным». Ошибочные стереотипы делают ВИЧ уделом ЛГБТ-сообщества, но ему подвержен каждый.
Как передается: незащищенные половые контакты, от матери ребенку во время беременности, родов или кормлении грудью, через кровь, поврежденные кожу или слизистые. Не передается при поцелуе, общении, рукопожатиях, при пользовании одной посудой или одеждой.
Сколько живет: в воздухе вирус живет всего несколько минут, но в крови, оставшейся на предметах, может жить до
Как защититься: проверенный половой партнер или контрацепция, индивидуальные предметы личной гигиены, стерильные инструменты (в тату- и пирсинг-салонах), регулярная проверка на ВИЧ.