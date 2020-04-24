Нашли кого бояться: 8 вирусов, которые живучее коронавируса

Как передается: укус бешеного животного, попадание слюны на рану.



Сколько живет: на поверхности земли при температуре от +2 до +16 °C до 3 месяцев .



Как защититься: прививка для питомцев. Если контакт с диким животным произошел у человека, нужно немедленно промыть рану и обратиться к врачу. Если прививка не сделана в первые 10 дней , болезнь, скорее всего, приведет к летальному исходу.



Ротавирус



Руки надо мыть чаще и для того, чтобы не подхватить ротавирусную инфекцию. Она вызывает тошноту, несварение желудка и все те неприятные симптомы, которые в итоге приводят в инфекционку.



Как передается: через пищу (немытые фрукты и овощи), воду (плохая непитьевая вода), контактно-бытовой (немытые руки, предметы обихода, посуда и т. д.).



Сколько живет: от нескольких часов до нескольких суток. Зависит от поверхности, влажности, температуры воздуха.



Как защититься: мыть руки, обрабатывать пищу, пить чистую воду, при купании в водоемах — не глотать воду.



Вирус кори



До сих пор корь считается самой заразной в мире инфекцией. Подвержены ей в большей степени дети и взрослые, не прошедшие вакцинацию. В юном возрасте болезнь переносится легче.

