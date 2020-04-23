Из-за закрытия на карантин отделений в больницах Ярославской области заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин, курирующий сферу здравоохранения, попросил жителей не приходить в больницы, если они чувствуют симптомы заболевания.



- На сегодня мы наблюдаем вспышки инфекции в ряде лечебных учреждений, которые должны в следствии этого приостановить свою работу минимум на две – три недели, - сказал Анатолий Гулин. - Это происходит прежде всего из-за того, что на приём к докторам в отделения, в больницы приходят люди, которые зная о своей инфекции, не говорят об этом. Я обращаюсь к жителям области, если они предполагают, что у них респираторные инфекции, есть симптомы респираторной инфекции, о которых подчас знает только сам человек, ему надо в первую очередь сказать об этом медицинскому работнику, пригласить его к себе домой, но не идти с этой инфекцией с этим респираторным заболеванием в медучреждение. Потому что потом контактные с ним лица - как правило, врач и медсестра будут вынуждены уйти на карантин, а вместе с ними и их коллеги. Не дай Бог, если это беременная с респираторным заболеванием придёт в перинатальный центр, мы тогда будем вынуждены закрыть и его, а это очень тяжёлые последствия для всей области. Если вы почувствовали недомогание, обратитесь за помощью к медработникам в поликлинику. К вам придут и вам помогут.

