Мы собрали пять разных историй больных коронавирусом: о том, как они заразились, как себя чувствуют и как вирус разрушает отношения с другими людьми.



«Хочу вдохнуть больше воздуха, но не могу»



Анна (имя изменено. — Прим. ред.) заразилась коронавирусом случайно: в начале месяца ее доставили с гипертонией в больницу в Екатеринбурге, где потом произошла вспышка — положительными тесты оказались у 91 человека .

За несколько дней ее переселяли из палаты в палату шесть раз и в итоге положили с пожилой женщиной, которая всё время кашляла.

— Я несколько раз просила медсестер обратить внимание на пациентку, но ей только делали уколы от температуры и давали антибиотики, — говорит Анна. — Несколько ночей мы практически не спали, потому что пожилая женщина задыхалась. Она просто лежала и стонала, даже не понимала, что с ней происходит. Мы бегали звали ей врача. Врач подходил, женщина говорила, что у нее всё нормально, и на этом всё заканчивалось.

Вскоре признаки коронавируса — сухой кашель и тяжесть в груди — Анна обнаружила у себя. Тест показал положительный результат.