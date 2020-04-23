В России зафиксировано
За сутки сделано 49,3 тысячи тестов на коронавирус — это вдвое меньше, чем обычно. Зато выросло число людей с подозрением на коронавирус — таких
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более 2,6 миллиона случаев коронавируса, скончались
Ожидается, что в течение недели президентом будет принято решение о продлении режима самоизоляции. Все эти дни Владимир Путин проводит видеосовещания с главами субъектов, уточняя информацию о заболевших, мерах лечения, количестве развернутых коек. Губернаторы, в свою очередь, говорят об усилении контроля за перемещением граждан — 21 регион подал заявки на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков. Известно, что пропуска появятся в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. Со следующей недели к ним добавят еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.