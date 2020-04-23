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Российские эксперты отмечают, что примерно у половины заразившихся коронавирусом нет симптомов

Российские эксперты отмечают, что примерно у половины заразившихся коронавирусом нет симптомов

В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса, с начала пандемии диагноз поставлен 62 773 людям. За сутки 471 человек выздоровел, всего таких 4891 человек. 42 человека скончались (общее число жертв — 555), сообщает федеральный оперативный штаб. Прирост зараженных в Москве и России в целом сокращается третий день подряд и опустился до уровня прошлой недели.

За сутки сделано 49,3 тысячи тестов на коронавирус — это вдвое меньше, чем обычно. Зато выросло число людей с подозрением на коронавирус — таких 151 737 (а еще вчера их было 145 тысяч человек).

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более 2,6 миллиона случаев коронавируса, скончались 183 336 человек. На первом месте по числу инфицированных остаются Штаты (841,5 тысячи человек), на втором — Испания (208,3 тысячи), на третьем — Италия (187,3 тысячи). Россия остается на десятом месте этого рейтинга.

Ожидается, что в течение недели президентом будет принято решение о продлении режима самоизоляции. Все эти дни Владимир Путин проводит видеосовещания с главами субъектов, уточняя информацию о заболевших, мерах лечения, количестве развернутых коек. Губернаторы, в свою очередь, говорят об усилении контроля за перемещением граждан — 21 регион подал заявки на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков. Известно, что пропуска появятся в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. Со следующей недели к ним добавят еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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