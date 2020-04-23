В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более 2,6 миллиона случаев коронавируса, скончались 183 336 человек. На первом месте по числу инфицированных остаются Штаты (841,5 тысячи человек), на втором — Испания (208,3 тысячи), на третьем — Италия (187,3 тысячи). Россия остается на десятом месте этого рейтинга.

Ожидается, что в течение недели президентом будет принято решение о продлении режима самоизоляции. Все эти дни Владимир Путин проводит видеосовещания с главами субъектов, уточняя информацию о заболевших, мерах лечения, количестве развернутых коек. Губернаторы, в свою очередь, говорят об усилении контроля за перемещением граждан — 21 регион подал заявки на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков. Известно, что пропуска появятся в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. Со следующей недели к ним добавят еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.