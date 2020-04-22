Доброе утро, друзья! Каждое утро мы публикуем подборку самых важных новостей о ситуации с распространением коронавируса в Ярославской области. Сегодня, как обычно, рассказываем коротко, что произошло за последние сутки:
- оперштаб сообщил о всплеске заболевших в России (+5642 человека) и в Ярославской области (+43 человека);
- в Ярославской области двух пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё один — на кислородной поддержке;
- на основе данных о заболевших пациентах была составлена обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области;
- у скончавшейся медсестры из Ярославля нашли коронавирус;
- также COVID-19 обнаружили у отца ребёнка, посещавшего дежурную группу в садике Тутаева. В итоге под угрозой заражения оказались 12 детей;
- ещё у одного медработника обнаружили коронавирус, поэтому очередное отделение больницы закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами;
- ярославские психотерапевты рассказали, как не сойти с ума во время распространения коронавируса и как сберечь нервы в самоизоляции;
- стало известно, как во время эпидемии люди перемещаются между Москвой и Ярославлем;
- в больнице имени Соловьева открыли спецбокс для осмотра пациентов с подозрением на коронавирус.