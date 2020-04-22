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В Ярославской области действует режим самоизоляции — карантинные ограничения носят рекомендательный характер

В Ярославской области действует режим самоизоляции — карантинные ограничения носят рекомендательный характер

Доброе утро, друзья! Каждое утро мы публикуем подборку самых важных новостей о ситуации с распространением коронавируса в Ярославской области. Сегодня, как обычно, рассказываем коротко, что произошло за последние сутки:

  • в Ярославской области двух пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё один — на кислородной поддержке;
  • на основе данных о заболевших пациентах была составлена обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области;
  • также COVID-19 обнаружили у отца ребёнка, посещавшего дежурную группу в садике Тутаева. В итоге под угрозой заражения оказались 12 детей;
  • ещё у одного медработника обнаружили коронавирус, поэтому очередное отделение больницы закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами;
  • в больнице имени Соловьева открыли спецбокс для осмотра пациентов с подозрением на коронавирус.

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коронавирусэпидемиярежим самоизоляции
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