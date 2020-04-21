21 апреля вторник
СЕЙЧАС +5°С
usd 76.26
eur 82.62
Тема дня Закрыли детский сад из-за отца с коронавирусом
СЕЙЧАС +5°С
usd 76.26
eur 82.62

Все новости

Все новости
Запись на анализы — на неделю вперед

Запись на анализы — на неделю вперед

После того как у жителей Ярославля появилась возможность платно сдать тест на COVID-19, услуга стала одной из наиболее популярных в частных лабораториях. Ежедневно мазок на коронавирусную инфекцию сдают по 40 ярославцев.

— Помимо обычных жителей, комплексные анализы заказывают многие предприятия, — рассказали в клинике, которая предоставляет услугу. — Наши специалисты выезжают к ним и берут мазки сразу у 200 или 500 человек.

Сотрудница частной лаборатории уточнила, что желающих сдать тест настолько много, что запись на текущую неделю уже закрыта.

По данным на 21 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 187 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирустест на коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!