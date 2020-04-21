После того как у жителей Ярославля появилась возможность платно сдать тест на COVID-19, услуга стала одной из наиболее популярных в частных лабораториях. Ежедневно мазок на коронавирусную инфекцию сдают по 40 ярославцев.
— Помимо обычных жителей, комплексные анализы заказывают многие предприятия, — рассказали в клинике, которая предоставляет услугу. — Наши специалисты выезжают к ним и берут мазки сразу у 200 или 500 человек.
Сотрудница частной лаборатории уточнила, что желающих сдать тест настолько много, что запись на текущую неделю уже закрыта.
По данным на 21 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 187 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.