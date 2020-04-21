Рекомендации меняются каждую неделю: чем лечат коронавирус в России сегодня

— Болезнь может сначала протекать в легкой форме, но затем, когда нарастает поражение легких, прогрессировать достаточно быстро. Минздрав опубликовал рекомендации о лечении ОРВИ в период эпидемии. Главная их суть — раннее начало лечения. То есть начать нужно как можно раньше, чтобы мы не допустили негативный вариант развития заболевания. Легкие формы рекомендуется лечить препаратами группы хлорохина, — объясняет заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

Хлорохин и гидроксихлорохин обычно используют для лечения малярии, волчанки и артритов. Эти препараты предотвращают воспаление, мешают вирусу размножаться, подавляют его способность к разрушению клеток. Еще один противомалярийный препарат, применяемый при лечении коронавируса, — мефлохин. Однако его используют мало и только в случаях, когда гидроксихлорохин недоступен.

Прежде основным поводом для анализа на COVID-19 был эпиданамнез. То есть в первую очередь врачи узнавали, не ездил ли пациент в другие страны, не контактировал ли с людьми, у которых коронавирус уже подтвержден. Согласно последним рекомендациям Минздрава, подозрительным на коронавирус считается каждый случай проявления симптомов, свойственных коронавирусной инфекции, если нет уверенности, что причина кроется в чем-то ином.

