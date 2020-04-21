Друзья, привет! Публикуем для вас подборку самых важных новостей о распространении коронавируса в Ярославской области за последние сутки:
- в Ярославской области на 20 апреля выявлено 27 новых зараженных коронавирусом;
- в Некоузском районе выявлен первый случай коронавирусной инфекции;
- работающим пожилым ярославцам продлят больничные из-за ситуации с коронавирусом;
- в Тутаеве в период пандемии без средств защиты прошел крестный ход;
- в Угличе двух человек принудительно посадят на карантин;
- стало известно о состоянии здоровья пациентов больных коронавирусом;
- школьникам перенесли сдачу ВПР;
- появилась обновлённая карта распространения коронавируса в Ярославской области;
- стало известно, как можно поучаствовать в этом году в акции «Бессмертный полк».