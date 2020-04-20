— У нас создан специальный федеральный консультативный центр, все тяжелые пациенты ставятся на учет. <…> Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях, — отметил Мурашко.

За последние сутки, по данным федерального оперштаба, в России диагностированы 4268 новых случаев COVID-19 . То, что страна еще даже не на пике, сегодня подтвердил и президент во время совещания с вирусологами и экспертами Роспотребнадзора: