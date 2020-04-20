Путин обсуждает с Голиковой, продлевать ли карантин

Нет детей с коронавирусом на ИВЛ, а вот с пневмонией — есть.
— Никуда не делись обычные инфекции и обычные пневмонии. Увлекаясь коронавирусом, мы забываем об этом. Многие из них дают высокую летальность. Поэтому во всех регионах должна быть отдельная клиника, куда идут отдельные инфекции, превышающие летальность ковида у детей, — Лобзин.
Принято решение организовать два обсерватора в Петербурге, чтобы изолировать туда жителей коммуналок.
Это позволит избавиться от перегрузки стационара и сократить вероятность распространение инфекции — в том числе, среди персонала. Потому что как минимум восемь раз в сутки ребенка посещают врачи.
Все легкие и бессимптомные формы болезни у детей надо лечить на дому, — Лобзин.
— Дети болеют коронавирусом существенно реже, чем люди других возрастных категорий. В России — 2,9%. Дети болеют легко: 90% — легкие и бессимптомные формы. 0,5% — 1,2% — тяжелые формы. Есть дети из группы риска, которые требуют себе особого внимания: это дети с онкологией, заболеваниями сердца и так далее. К ним особое внимание, — директор ФГБУ «Детский научно клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» Юрий Лобзин.
Теперь о том ,как заболевание протекает у детей.
Специалист столичного Департамента здравоохранения, как и эксперты РАН, отмечают, что врачам нужно сбалансировать рабочее расписание, чтобы у них было время на восстановление и отдых.
Цыганова предложила обеспечивать вакциной в первую очередь врачей. Президент согласился.
— Врачи стали готовиться к появлению коронавирусных пациентов задолго до их появления. Мы анализировали опыт зарубежных коллег, корректировали порядок работы с такими пациентами. В клинический комитет COVID-19 вошли врачи разных специальностей, они согласовывают тактику лечения, в онлайн-режиме мы корректируем рекомендации, основываясь на международном опыте и новых знаниях, — Цыганова.
— Каждое ОРВИ мы подозреваем как COVID-19, — Цыганова.
Елена Цыганова, заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы:
— Немаловажно выявление бессимптомных носителей — по сути, они являются источником инфекции. Когда мы выявляем их, мы их изолируем. Сейчас выявляемость приближается к 60%, опять же благодаря увеличению тестирования. Второе: было принято решение диагностировать коронавирус на КТ. Мы регистрируем заболевания на ранней стадии.
Совещание продолжается, ученые рассказывают Путину о возможностях создания вакцины и ее тестирования. Президент поручил подготовить предложения о ресурсах, которые необходимы для создания лекарства — как финансовых, так и логистических. Предложения должны в ближайшее время оказаться у Путина.
— Мы сделаем все, чтобы ускорить административные процедуры. И, если потребуется, выделим необходимые ресурсы, — Путин.
— Создание единой для всего человечества вакцины от коронавируса — наивная мечта, — Дурманов.
Спецпредставитель Министерства науки и образования в области биотехнологий Николай Дурманов:
— Мы знаем, какие гены иммуносистемы обеспечивают устойчивость, а кого надо поберечь.
По опыту прошлых эпидемий Чучалин прогнозирует развитие нынешней эпидемии 3–4 месяца — начиная с февраля.
— Москва имеет потрясающие примеры, как бороться с этой болезнью. Коммунарка, я считаю, — одна из лучших больниц в Европе. Москва должна делиться с другими регионами, как лечить от пневмонии.
— В 2009 году были самые высокие показатели по смертности от пневмонии, — говорит Чучалин. Очевидно отмечая, что сегодня мы можем вернуться к этой ситуации.
Академик говорит об исследованиях: у человека на первое место выходит проблема химического пневмонита — диффузного поражения альвеол.
Слово берет Александр Чучалин, заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета, профессор, академик РАМН.
— Мы должны контролировать, как работают с контактными и другими группами риска, — завершает выступление Малеев.
Вызывает тревогу заболевание среди самих врачей.
— Если есть возможность, нужно упорядочить режим работы самих врачей. Второй момент — у нас мало самих противовирусных препаратов. Давайте контактным дадим препараты, которые одобрены. Потому что пока мы не снизим количество вирусов у больных в крови, мы не снизим заболеваемость в больницах, — говорит исследователь.
— Хорошо, что у нас проводится КТ на ранних этапах. Но все-таки без определения этиологии нельзя. И домой томограф не принесешь. Я знаю, что разработаны методы быстрой диагностики. Нужно применять их, особенно на домах, — Малеев.
Малеев: Рано или поздно нам придется приходить на работу. Роспотребнадзор уже готовит рекомендации, как вести себя на предприятии.
Важно, чтобы контактные лица не становились заболевшими. Нужно контролировать их постоянно, — Малеев.
— Я хотел бы обратить внимание, что нам надо смотреть, как улучшить отдельные элементы в повседневной работе. Первое — это самоизоляция. Какими бы жесткими меры не были, они оправданы, — Малеев.
Летальность по сравнению с другими странами значительно меньше — за счет того, что мы делаем много тестов, — Малеев.
Слово Виктору Малееву, советнику директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
64% очагов инфекции составляют медицинские учреждения.
Горелов говорит, что до сих пор неизвестна заразительность пациентов.
— Пациент с бессимптомной формой заболевания может поступить в медучреждение любого уровня. Это требует пристального внимания, как и обеспечение врачей средствами защиты.
Собянин закончил выступление. Путин предложил высказаться Александру Горелову, заместителю директора Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный Научно-Исследовательский Институт эпидемиологии Роспотребнадзора»
— В течение недели-полутора будет понятно, как действовать дальше в Москве в ситуации с коронавирусом, — Собянин.
До 1 мая продлеваются жесткие ограничения и пропускной режим. Со среды вводится контроль пропускной системы на транспорте, — Собянин.
— У нас каждая неделя — как нормальной жизни полгода, — Собянин.
Ранняя выявляемость позволяет своевременно изолировать группы риска и назначить раннее лечение как амбулаторно, так и стационарно. Количество тяжело заболевших потенциально снижается. Мы уже заметили сдерживание количества тяжелобольных. Взрывного роста нет — Собянин.
— Мы начали диагностировать не только по лабораторным исследованиям. Стали диагностировать по КТ — компьютерной томографии. Следующий шаг — пристальное внимание к тем, кто болеет ОРВИ.
— Татьяна Алексеевна права, когда говорила, что нельзя напрямую сравнивать Москву и другие страны. Мы смотрим практику других крупных городов. В ряде из них запрещают диагностировать граждан, которые находятся дома. Это означает то, что мы видим по другим странам статистику только по тяжело заболевшим, а не в целом, — Собянин.
Слово мэру Москвы Сергею Собянину.
Голикова закончила доклад. Путин говорит, что с регионами надо работать дополнительно.
Совещание с губернаторами уже запланировал Михаил Мишустин, оно пройдет в ближайшие дни.
У регионов страны ещё есть время подготовить медицинскую сеть к работе с заболевшими.
Доля детей до 17 лет — 7,6%. Доля заболевших для граждан 65+ — 15,5%, это ниже, чем в других странах.
Средний возраст заболевших для женщин — 47,9 года, мужчин — 44,7 года.
— Сегодня распространение заболевания носит характер местного. Если говорить об очагах, то большее количество заболевших — в Коми, Якутии, Мурманской области. Во всех этих регионах достаточно серьезные очаги, — Голикова.
Россия на втором месте по количеству тестирований на коронавирус в мире.
Нельзя проводить параллель с тестированием у России и других стран. У нас своя картина, — Голикова.
В числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский (32,1 на 100 тысяч жителей) — девять регионов этот показатель превышают. Среди них Ингушетия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.
Самый низкий показатель распространенности — в Кемеровской области.
Темпы роста по регионам составили 12%. Голикова обращает внимание президента на то, что другие регионы страны отстают от столицы на 2–3 недели. Количество заболевших по регионам составляет 15 530 человек.
— Рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который сложился по стране в целом. В ряде регионов рост существенный. Для этих регионов пока маленькие цифры, но главы этих регионов должны задуматься. Нужно своевременно реагировать ситуации и выявлять контактных, — сказала Голикова.
Голикова докладывает: по стране 47 121 заболевший, рост за сутки — +10%.
По Москве рост 8,3%, Московская область — 12,4%.
— С заражением и болезнью может столкнуться каждый. И важно, чтобы врачи были готовы. Особого внимания требуют беременные и новорожденные. На этом нужно остановиться отдельно, — говорит президент. После этого он дал слово Голиковой.
Путин просит назвать возможные сроки разработки вакцины.
— Вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность.
Действовать будем аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно.
— Следующий важный вопрос профилактики. Мы получили запас по времени, сумели перенастроить систему здравоохранения. Как вы думаете, достаточны ли введенные меры? Какие дополнительные решения принять? — спрашивает президент.
— Какой прогноз можете дать на ближайшие три, семь, десять дней? На месяц? В том числе по тяжелому протеканию заболеваний, — спрашивает Путин участников совещания.
Пик заболеваемости еще в впереди, нам нужно сделать все, чтобы сгладить прохождение этого пика, говорит президент.
Мы знали, что эпидемия проникнет в другие регионы, этот процесс нам удалось притормозить — Путин.