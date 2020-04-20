Путин обсуждает с Голиковой, продлевать ли карантин

Совещание продолжается, ученые рассказывают Путину о возможностях создания вакцины и ее тестирования. Президент поручил подготовить предложения о ресурсах, которые необходимы для создания лекарства — как финансовых, так и логистических. Предложения должны в ближайшее время оказаться у Путина.

— Мы сделаем все, чтобы ускорить административные процедуры. И, если потребуется, выделим необходимые ресурсы, — Путин.