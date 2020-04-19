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Любовь Нурдинова в 56 лет похудела на 200 кг

Любовь Нурдинова в 56 лет похудела на 200 кг

Недавно Любовь Нурдинова осуществила свою мечту: впервые за 18 лет вышла из дома. Сделать это раньше мешали 350 килограммов веса: сначала женщина оказалась заперта в квартире, а затем — прикована к кровати. Вес не позволял двигаться и ухаживать за собой. За два месяца женщина похудела вдвое и не собирается останавливаться. Рассказываем вам эту историю.

Любовь Михайловну официально считали одной из самых полных людей в Тюмени: женщина весила 3 центнера и страдала от последней степени ожирения. Проблемы, рассказывает тюменка, начались с детства. По ее мнению, возможная причина — в чужой крови, которую ее матери перелили при родах. Женщина родила двойняшек, которые всю жизнь мучаются от ожирения.

— Сестра тоже живет в Тюмени, за ней ухаживают, как и за мной, дети. Но она меньше меня, конечно. А вот я с таким весом в 300 килограммов живу уже не первый год. Когда раньше я садилась на кресло, у меня живот так свисал, чуть ли не до пола доставал, мне очень трудно так жить, — рассказывала любовь еще в феврале.

Любовь (на фото в полосатом костюме) всегда была полноватой

Любовь (на фото в полосатом костюме) всегда была полноватой

Когда любовь выходила замуж, весила чуть больше сотни. Вес серьезно увеличился, когда она родила детей, а последние пять-шесть лет она весила больше 300 килограммов.

Полгода назад у женщины случился микроинсульт: она упала и получила травму. Чтобы вернуть Любовь на кровать, пришлось вызывать спасателей. С тех пор она почти не двигалась. Заботы по дому взял на себя сын, иногда женщине помогали соцработники, ведь самостоятельно она не могла даже встать в туалет.

На этой кровати Любовь пролежала последние полгода. Рядом всегда удлинитель, чтобы можно было всегда оставаться на связи

На этой кровати Любовь пролежала последние полгода. Рядом всегда удлинитель, чтобы можно было всегда оставаться на связи

Все это время Любовь пролежала на старой неудобной койке, к которой пришлось приколотить деревяшки — чтобы повернуть женщину на бок.

Из-за полноты женщине приходилось самой шить себе одежду, потому что очень сложно найти то, что подойдет

Из-за полноты женщине приходилось самой шить себе одежду, потому что очень сложно найти то, что подойдет

Первой о беде Нурдиной рассказали наши тюменские коллеги — портал 72.RU. Благодаря вниманию СМИ о женщине узнали в санатории «Нефтяник» и забрали на операцию. Но сделать это было непросто: чтобы вынести Любовь Михайловну из дома, понадобилась помощь бригады МЧС.

2 апреля Нурдиной провели операцию на желудке и убрали камни из желчного пузыря. Врачи научили пациентку делать физические упражнения, подобрали диету. Результат впечатляющий: на сегодняшний день женщина весит 150 килограммов.

А в прошлую пятницу Любовь выписали из больницы. Специально к этому событию женщине сшили платье и купили сапожки. На выписку Любовь приехала в инвалидном кресле — так удобнее транспортировать до дома.

Любовь Нурдинова переживала. Она очень соскучилась по дому и не планирует останавливаться на достигнутом. После похудения женщина поверила в свои силы и готова менять жизнь к лучшему и дальше

Любовь Нурдинова переживала. Она очень соскучилась по дому и не планирует останавливаться на достигнутом. После похудения женщина поверила в свои силы и готова менять жизнь к лучшему и дальше

Два месяца медики ухаживали за Любовью и видели, как она менялась

Два месяца медики ухаживали за Любовью и видели, как она менялась

После недавней операции Любовь Михайловна еще слаба: она не может преодолевать большие расстояния на ногах

После недавней операции Любовь Михайловна еще слаба: она не может преодолевать большие расстояния на ногах

А у старенькой трехэтажки женщину снова ждали спасатели и сыновья.

В прошлый раз спасателям пришлось сложнее, ведь Любовь весила на 200 кг больше

В прошлый раз спасателям пришлось сложнее, ведь Любовь весила на 200 кг больше

Спасатели положили Любовь Михайловну на специальные носилки и понесли в дом

Спасатели положили Любовь Михайловну на специальные носилки и понесли в дом

Через узкий проход в подъезде спасатели протащили женщину на носилках. Она была спокойна и ничего не говорила

Через узкий проход в подъезде спасатели протащили женщину на носилках. Она была спокойна и ничего не говорила

Вместе со спасателями сыновья помогли женщине дойти до дивана. По пути Любовь смотрела по сторонам: она не узнавала свой дом. Здесь недавно сделали ремонт, в квартире изменилось все: нет неприятных запахов, некрасивых стен и старой потрепанной мебели.

Сыновья не могут насмотреться на похудевшую маму

Сыновья не могут насмотреться на похудевшую маму

Врач Казбек Аутлев рассказал, что за время лечения Любовь Нурдинова научилась подниматься, садиться, передвигаться на своих ногах. Правда, все в пределах квартиры или комнаты. Но теперь она точно может себя обслуживать — ходить в туалет и принимать душ. Но на этом лечение женщины еще не закончилось. Тюменке предстоит ходить самой на прогулки.

В больнице женщине подарили ходунки. В будущем Любовь Михайловна планирует научиться все делать самой и сдать ходунки обратно

В больнице женщине подарили ходунки. В будущем Любовь Михайловна планирует научиться все делать самой и сдать ходунки обратно

Сама Любовь Михайловна говорит, что мечтает еще больше похудеть и убрать кожу с живота. Раньше она думала, что ее конец близок, но в свете последних событий призывает всех бороться со своими проблемами и не опускать руки.

— Казбек Меджидович не испугался и взял меня, весом в 350 килограммов. И вылечил же! Я уже думала, что моя жизнь кончена, что я умру. А теперь я не хочу умирать, я хочу жить! Меня восстановили, значит, и другим могут помочь. Я не выходила из дома 18 лет, мне хочется красиво одеться и выйти погулять, увидеть город. А вообще моя мечта: похудеть и уехать в деревню, чтобы разводить там курочек, — с улыбкой говорит Любовь Нурдинова. — Я знаю, что люди с ожирением боятся попросить помощи, ну этого не нужно бояться. Просите, чтобы вам помогли, и худейте даже через силу, ради себя и близких.

Видео: 72.RU

Кстати, раньше звание самой толстой женщины России носила Наталья Руденко из Волгограда. С весом в 265 кило ей было не просто проблематично выйти из квартиры, но и, в общем, не очень-то и хотелось: каждый шаг отдавался тяжеленной одышкой, а поход в магазин больше напоминал ультрамарафон на пределе возможностей. В 2018 году Наталья решила дать бой лишнему весу: за год сбросила сто килограммов, сменила имидж и даже вышла замуж! Читайте ее историю на V1.RU.

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