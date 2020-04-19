Недавно Любовь Нурдинова осуществила свою мечту: впервые за 18 лет вышла из дома. Сделать это раньше мешали 350 килограммов веса: сначала женщина оказалась заперта в квартире, а затем — прикована к кровати. Вес не позволял двигаться и ухаживать за собой. За два месяца женщина похудела вдвое и не собирается останавливаться. Рассказываем вам эту историю.
Любовь Михайловну официально считали одной из самых полных людей в Тюмени: женщина весила 3 центнера и страдала от последней степени ожирения. Проблемы, рассказывает тюменка, начались с детства. По ее мнению, возможная причина — в чужой крови, которую ее матери перелили при родах. Женщина родила двойняшек, которые всю жизнь мучаются от ожирения.
— Сестра тоже живет в Тюмени, за ней ухаживают, как и за мной, дети. Но она меньше меня, конечно. А вот я с таким весом в 300 килограммов живу уже не первый год. Когда раньше я садилась на кресло, у меня живот так свисал, чуть ли не до пола доставал, мне очень трудно так жить, — рассказывала любовь еще в феврале.
Когда любовь выходила замуж, весила чуть больше сотни. Вес серьезно увеличился, когда она родила детей, а последние пять-шесть лет она весила больше 300 килограммов.
Полгода назад у женщины случился микроинсульт: она упала и получила травму. Чтобы вернуть Любовь на кровать, пришлось вызывать спасателей. С тех пор она почти не двигалась. Заботы по дому взял на себя сын, иногда женщине помогали соцработники, ведь самостоятельно она не могла даже встать в туалет.
Все это время Любовь пролежала на старой неудобной койке, к которой пришлось приколотить деревяшки — чтобы повернуть женщину на бок.
Первой о беде Нурдиной рассказали наши тюменские коллеги — портал 72.RU. Благодаря вниманию СМИ о женщине узнали в санатории «Нефтяник» и забрали на операцию. Но сделать это было непросто: чтобы вынести Любовь Михайловну из дома, понадобилась помощь бригады МЧС.
2 апреля Нурдиной провели операцию на желудке и убрали камни из желчного пузыря. Врачи научили пациентку делать физические упражнения, подобрали диету. Результат впечатляющий: на сегодняшний день женщина весит 150 килограммов.
А в прошлую пятницу Любовь выписали из больницы. Специально к этому событию женщине сшили платье и купили сапожки. На выписку Любовь приехала в инвалидном кресле — так удобнее транспортировать до дома.
А у старенькой трехэтажки женщину снова ждали спасатели и сыновья.
Вместе со спасателями сыновья помогли женщине дойти до дивана. По пути Любовь смотрела по сторонам: она не узнавала свой дом. Здесь недавно сделали ремонт, в квартире изменилось все: нет неприятных запахов, некрасивых стен и старой потрепанной мебели.
Врач Казбек Аутлев рассказал, что за время лечения Любовь Нурдинова научилась подниматься, садиться, передвигаться на своих ногах. Правда, все в пределах квартиры или комнаты. Но теперь она точно может себя обслуживать — ходить в туалет и принимать душ. Но на этом лечение женщины еще не закончилось. Тюменке предстоит ходить самой на прогулки.
Сама Любовь Михайловна говорит, что мечтает еще больше похудеть и убрать кожу с живота. Раньше она думала, что ее конец близок, но в свете последних событий призывает всех бороться со своими проблемами и не опускать руки.
— Казбек Меджидович не испугался и взял меня, весом в 350 килограммов. И вылечил же! Я уже думала, что моя жизнь кончена, что я умру. А теперь я не хочу умирать, я хочу жить! Меня восстановили, значит, и другим могут помочь. Я не выходила из дома 18 лет, мне хочется красиво одеться и выйти погулять, увидеть город. А вообще моя мечта: похудеть и уехать в деревню, чтобы разводить там курочек, — с улыбкой говорит Любовь Нурдинова. — Я знаю, что люди с ожирением боятся попросить помощи, ну этого не нужно бояться. Просите, чтобы вам помогли, и худейте даже через силу, ради себя и близких.
Видео: 72.RU
Кстати, раньше звание самой толстой женщины России носила Наталья Руденко из Волгограда. С весом в 265 кило ей было не просто проблематично выйти из квартиры, но и, в общем, не очень-то и хотелось: каждый шаг отдавался тяжеленной одышкой, а поход в магазин больше напоминал ультрамарафон на пределе возможностей. В 2018 году Наталья решила дать бой лишнему весу: за год сбросила сто килограммов, сменила имидж и даже вышла замуж! Читайте ее историю на V1.RU.