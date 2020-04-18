В мире, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 250 тысяч случаев заболевания. За последние сутки коронавирус выявили у 87 375 человек .

В рейтинге университета Хопкинса Россия по числу заболевших находится на 13-м месте.