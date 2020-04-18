За последние сутки в России коронавирус выявили у
В мире, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано
В рейтинге университета Хопкинса Россия по числу заболевших находится на 13-м месте.
Общее число инфицированных составило 36 793 человека
За последние сутки в России коронавирус выявили у
В мире, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано
В рейтинге университета Хопкинса Россия по числу заболевших находится на 13-м месте.
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