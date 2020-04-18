Друзья, привет! Публикуем для вас подборку главных новостей по ситуации с коронавирусом в Ярославской области.
- за прошедшие сутки выявлены еще 19 новых случаев заражения коронавирусом в Ярославской области;
- в Рыбинске у врача выявили коронавирус: на карантин закрыли целое отделение;
- где больше всего болеет коронавирусом: карта;
- в правительстве рассказали, кто болеет коронавирусом чаще — мужчины или женщины;
- во время Пасхи в храмах будут действовать новые санитарные нормы;
- двое больных в Ярославской области коронавирусом находятся в тяжелом состоянии;
- поговорили с заболевшей женщиной — её история