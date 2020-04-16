В Ярославле теперь сдать тест на коронавирус могут не только те, кому доктор прописал, но и те, кому просто страшно. Теперь появилась возможность сдать платный анализ на COVID-19. Одна из ярославских клиническо-диагностических лабораторий оказывает такую услугу. Её стоимость — 2300 рублей.

— Записаться на анализ COVID-19 можно по телефону, — рассказали в лаборатории «Ситилаб». — Мазок на тест берётся из ротоглотки и в течение двух дней проверяется. Биоматериал мы принимаем у пациентов с нормальной температурой и без признаков ОРВИ — насморк, кашель, слабость. Приходить на тестирование необходимо на голодный желудок. За три часа перед сдачей анализа не рекомендуется курить, чистить зубы и даже пить. Также за 24 часа до сдачи биоматериала не рекомендуется употреблять местные лекарственные препараты. Если результат оказывается сомнительным или положительным, мы передаем его в Роспотребнадзор, а пациент получает информацию по электронной почте.