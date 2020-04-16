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Прививать медики будут только новорожденных

Прививать медики будут только новорожденных

Вакцинация по национальному календарю прививок и вакцинация по эпидемиологическим показателям приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил сегодня помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Сохраняется только вакцинация новорожденных в родильных домах.

С Минздравом в этом решении солидарен Роспотребнадзор — эксперты ведомства считают временный отказ от прививок целесообразной мерой. Как сообщает ТАСС, письмо от главного санврача страны Анны Поповой пришло в регионы еще месяц назад. В нем говорится, что рекомендация касается в первую очередь взрослого населения — опять же из-за того, что большая часть заболевших коронавирусом — это взрослые.

За минувший день в России зафиксировано 3448 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране заразились 27 938 человек. С подозрением на вирус остаются почти 127 тысяч россиян — все они находятся под наблюдением медиков.

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