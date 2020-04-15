На утро 15 апреля в Ярославской области было зарегистрировано 27 пациентов с коронавирусом. 7 из них уже поправились, 20 находятся на лечении. Мы узнали, есть ли среди них кто-то, кому потребовалось подключение аппарата ИВЛ.



— Тяжелых пациентов, кому потребовалась бы такая помощь, у нас в регионе пока нет, — ответили в региональном департаменте здравоохранения.



Напомним, сейчас в регионе готовы более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время ожидается поставка дополнительной партии от Минпромторга.

