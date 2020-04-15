За минувшие сутки в России выявили 3388 новых случаев коронавируса. 292 человека выздоровели, 28 скончались. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 24 490 тысяч человек, 1986 выздоровели, 198 скончались.
За минувшие сутки врачи провели еще 91,9 тысячи тестов, с подозрением на новый вирус остаются 130 тысяч россиян.
В мировой статистике, по данным университета Хопкинса, Россия занимает 15-е место. На первом — США, где заражены более 609 тысяч человек, второе место — у Испании (174 тысячи зараженных), третье — у Италии (162 тысячи человек). Всего на планете заражены 1 982 552 человека. При этом, как вчера сообщила ВОЗ, пандемия коронавирусной инфекции в мире не достигла пика: в Европе картина заболеваемости неоднородная — если в Испании и Италии ситуация улучшилась, то в Турции и Британии идет прирост зараженных. На США и Европу приходится 90% заражения. В Китае, откуда пошла вспышка, фиксируются завозные случаи — в основном из России.
Вакцина, по данным ВОЗ, появится не раньше чем через год.