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На сегодняшний день коронавирусную инфекцию подтвердили 21,1 тысячи россиян

На сегодняшний день коронавирусную инфекцию подтвердили 21,1 тысячи россиян

Медики обнаружили, что безопасное расстояние при общении с инфицированным коронавирусом должно быть больше, чем предполагалось раньше.

— Коронавирус нового типа может распространяться в радиусе четырех метров от заразившегося, — цитирует ТАСС главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико. Эксперт также отметил, что к росту заражения коронавирусом в России могли привести массовые нарушения самоизоляции две недели назад. Интенсивность вируса усиливается.

Ранее Минздрав обновил рекомендации для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В частности, были уточнены симптомы и вероятность их появления. Почти у каждого встречается повышенная температура, кашель (сухой или с незначительным количеством мокроты), еще реже — одышка, утомление и тяжесть в груди.

За последние сутки в России зафиксировано 2774 новых заражения коронавирусом, 224 выздоровевших и 22 смерти. С начала пандемии в общей сложности заразились 21 102 россиянина, выздоровели 1694, скончались 170 человек.

Под наблюдением медиков остаются 133 тысячи человек с подозрением на коронавирус, сделано 1,4 миллиона тестов (66 тысяч — за последние сутки). Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на совещании с Владимиром Путиным, отметила, что пик еще впереди — в ближайшую неделю в Москве и области заболеваемость будет нарастать. Медики рассчитывают, что после этого срока заболеваемость превратится в плато — показатели выровняются.

— Другие регионы отстают от Москвы на 3–4 недели. За это время важно подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А с другой стороны — предпринять очень жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось, — заявила Голикова.

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коронавируспандемияМинздрав
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