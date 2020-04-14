Медики обнаружили, что безопасное расстояние при общении с инфицированным коронавирусом должно быть больше, чем предполагалось раньше.

— Коронавирус нового типа может распространяться в радиусе четырех метров от заразившегося, — цитирует ТАСС главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико. Эксперт также отметил, что к росту заражения коронавирусом в России могли привести массовые нарушения самоизоляции две недели назад. Интенсивность вируса усиливается.

Ранее Минздрав обновил рекомендации для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В частности, были уточнены симптомы и вероятность их появления. Почти у каждого встречается повышенная температура, кашель (сухой или с незначительным количеством мокроты), еще реже — одышка, утомление и тяжесть в груди.

