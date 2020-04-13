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У 40% пациентов коронавирус выявили только из-за того, что обследовали их, как контактных

У 40% пациентов коронавирус выявили только из-за того, что обследовали их, как контактных

Сегодня во время совещания с Владимиром Путиным руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что далеко не у всех зараженных коронавирусом есть клинические проявления. По официальным данным, сейчас бессимптомно вирус переносят около 40 процентов всех пациентов.

— За вчерашний день из общего количества заболевших, 2558 человек, 1040 — это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них — это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных, — заявила Попова.

По ее словам, внебольничные пневмонии наблюдаются у 22% зараженных, еще у 25% — острые респираторные вирусные заболевания. Она уточнила, что только у 5% контактировавших с зараженными была пневмония. Некоторые вообще не были инфицированы. При этом пик эпидемии еще не наступил. Во время того же совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самая высокая заболеваемость нас ждет через три недели.

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