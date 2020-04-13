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Путин обсудит ситуацию по коронавирусу в прямом эфире

Ведем трансляцию конференции президента и оперативного штаба

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Владимир Путин собирает совещание по ситуации с коронавирусом в России. Доклады представят глава федерального оперативного штаба Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Заседание будет проходить в прямом эфире. Мы не только покажем его, но и расскажем самые важные детали этой встречи.

Мария Захарова

Напомним, за последние сутки в России официально зарегистрировали 2558 заболеваний коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заразились 18 328 человек. 1470 выздоровели, 148 скончались.

Ранее вице-премьер РФ, глава федерального оперштаба Татьяна Голикова заявляла, что прирост заболевших идет на уровне 17-18% в день. Это дает надежду пережить пандемию без резких всплесков.

Мария Захарова

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вновь ожидаем совещание Владимира Путина и федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом в стране. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конференция запланирована в районе 15:00 мск и пройдет в формате видеосвязи.

Доклад по ситуации в России представит вице-премьер Татьяна Голикова. По ситуации в Москве — мэр Сергей Собянин.

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коронавирусВладимир Путинпандемия
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