Путин обсудит ситуацию по коронавирусу в прямом эфире

Напомним, за последние сутки в России официально зарегистрировали 2558 заболеваний коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заразились
Ранее вице-премьер РФ, глава федерального оперштаба Татьяна Голикова заявляла, что прирост заболевших идет на уровне 17-18% в день. Это дает надежду пережить пандемию без резких всплесков.
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вновь ожидаем совещание Владимира Путина и федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом в стране. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конференция запланирована в районе 15:00 мск и пройдет в формате видеосвязи.
Доклад по ситуации в России представит вице-премьер Татьяна Голикова. По ситуации в Москве — мэр Сергей Собянин.