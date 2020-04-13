Путин обсудит ситуацию по коронавирусу в прямом эфире

Напомним, за последние сутки в России официально зарегистрировали 2558 заболеваний коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заразились 18 328 человек . 1470 выздоровели, 148 скончались.



Ранее вице-премьер РФ, глава федерального оперштаба Татьяна Голикова заявляла, что прирост заболевших идет на уровне 17-18% в день. Это дает надежду пережить пандемию без резких всплесков.

