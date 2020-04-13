Любимец женщин, певец Стас Михайлов вылечился от коронавируса. Об этом он рассказал в своем аккаунте в «Инстаграме».
— И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ничуть не жалею, потому что это всё во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации, — написал Михайлов.
Певец рассказал, что лечился в больнице в Лапино. Сейчас его уже выписали, но он продолжает сидеть на карантине.
— У меня пропало обоняние и температура — 37,2, неприятная такая. Кто-то говорит, что это нормальная температура — это не нормальная. Надо вызвать скорую, пусть они сделают тест, — описал свое состояние Михайлов. — У меня был один пограничный тест из носа, это когда я лежал четвертый день в больнице. Из четырех тестов показал [результат] один, когда я был в острой фазе.
Михайлов не стал говорить, как его лечили — чтобы никто не следовал его примеру и не занимался самолечением. Зато выразил благодарность врачам, которые круглосуточно оказывают помощь. Певец еще раз посоветовал сразу же вызывать скорую при первых симптомах инфекции.
Ранее из больницы в Коммунарке выписали Льва Лещенко, у которого тесты также показали положительный результат. Там же лечится историк моды Александр Васильев, у него диагностировали двустороннее воспаление легких. Такой же диагноз у его коллеги по программе «Модный приговор», артистки Надежды Бабкиной. Сегодня врачи заявили, что певице становится лучше.