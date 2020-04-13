Любимец женщин, певец Стас Михайлов вылечился от коронавируса. Об этом он рассказал в своем аккаунте в «Инстаграме».



— И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ничуть не жалею, потому что это всё во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации, — написал Михайлов.



Певец рассказал, что лечился в больнице в Лапино. Сейчас его уже выписали, но он продолжает сидеть на карантине.

