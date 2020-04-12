Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются. Его колонка зацепила ярославцев.

В ответ в группе 76.RU «ВКонтакте» и в комментариях на сайте — шквал гнева.

Гость: «Люди, которые "ничего не соблюдают и ничего не боятся", большая просьба: напишите и положите в карман заявление об отказе от лечения и реанимационных действий. И не звоните в скорую. Будьте "крутыми" до конца — освободите место в реанимации и ИВЛ для других!».