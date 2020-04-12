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Люди боятся не столько заразы, сколько того, что останутся без работы и без денег

Люди боятся не столько заразы, сколько того, что останутся без работы и без денег

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются. Его колонка зацепила ярославцев.

В ответ в группе 76.RU «ВКонтакте» и в комментариях на сайте — шквал гнева.

Гость: «Люди, которые "ничего не соблюдают и ничего не боятся", большая просьба: напишите и положите в карман заявление об отказе от лечения и реанимационных действий. И не звоните в скорую. Будьте "крутыми" до конца — освободите место в реанимации и ИВЛ для других!».

Коровьев: «Врач, каждый день ходящий на работу и получающий зарплату, не может понять людей, которые сидят дома без денег и надежды на лучшее».

Гость: «Многие поверили и стали соблюдать меры, а когда через неделю половину выгнали на работу и открыли предприятия, люди решили, что все это фигня, точная статистика скрывается, режим ЧС не введен. Просто люди не знают, кому и во что верить».


Alex: «Уважаемый доктор! Работайте, вы клятву давали и деньги получаете за это, и неплохие. А кто-то сидит дома и скоро им жрать нечего будет».

Гость: «Кому суждено сгореть, тот не утонет».

Антон Хеавыв: «Окей, где купить маски? Через слизистую еще быстрее заражаешься, нужны специальные очки, антисептик и перчатки. А дома я буду сидеть за чей счет?».

Даша Голубева: «Мы сейчас в такой ж*** находимся, что не знаешь, что лучше — вирус или голод, ведь многих частники посадили на карантин без копейки. И кто работает сейчас, они вынуждены. Я бы посидела дома, если знать, что у меня будут деньги на еду!».

Вся оперативная информация о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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