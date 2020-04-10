По официальным данным на 10 апреля 2020, в Ярославской области 13 человек заразились коронавирусной инфекцией и ещё у 15 человек первый тест оказался положительным (их анализы отправили на подтверждение в Москву).
О первой заражённой коронавирусной инфекцией в Ярославле стало известно 15 марта, официально её результат подтвердили 17 марта. Она вернулась из отпуска в Доминиканской республике, не выходя на работу, взяла больничный. Кстати, её уже выписали из больницы, она полностью здорова.
Второй заболевший коронавирусной инфекцией в Ярославле вернулся из Австрии, где отдыхал с женой. Заражение подтвердил оперативный штаб 27 марта. Удивительно, но его супруга не заразилась, но и не соблюдала карантин, а сразу вышла на работу в отделение детской пульмонологии. Инфекцией он переболел, мужчину уже выписали из больницы.
Третий случай исключили из Ярославской статистики, потому что заболел Москвич. Мужчина вернулся из-за границы, схватил свою семью и увёз на дачу в Переславль, чтобы пересидеть карантин. Не вышло: коронавирус обнаружили у него, а также 9 апреля подтвердили этот диагноз у его жены и сына.
Из-за границы привёз коронавирус житель Ярославского района, но не уточняется, из какой именно страны. Официально его диагноз оперативный штаб правительства области объявил 5 апреля.
Внутренний случай заражения был в Рыбинске: по неофициальным данным к женщине приехали родственники из Йошкар-Олы, после их отъезда она почувствовала себя плохо. Официально COVID-19 у неё подтвердили 7 апреля.
Ещё один внутренний и первый случай появился в Тутаеве, где заболел ученик начальной школы. Врачи рассказали, как у него протекает болезнь.
Про возникновение остальных случаев заражения информация не озвучивается.
Все официальные данные о распространении инфекции, а также мерах против неё в Ярославской области мы публикуем в режиме онлайн.