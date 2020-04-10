По официальным данным на 10 апреля 2020, в Ярославской области 13 человек заразились коронавирусной инфекцией и ещё у 15 человек первый тест оказался положительным (их анализы отправили на подтверждение в Москву).

О первой заражённой коронавирусной инфекцией в Ярославле стало известно 15 марта, официально её результат подтвердили 17 марта. Она вернулась из отпуска в Доминиканской республике, не выходя на работу, взяла больничный. Кстати, её уже выписали из больницы, она полностью здорова.

Второй заболевший коронавирусной инфекцией в Ярославле вернулся из Австрии, где отдыхал с женой. Заражение подтвердил оперативный штаб 27 марта. Удивительно, но его супруга не заразилась, но и не соблюдала карантин, а сразу вышла на работу в отделение детской пульмонологии. Инфекцией он переболел, мужчину уже выписали из больницы.