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Всего инфекцию подозревают у 1200 человек

Всего инфекцию подозревают у 1200 человек

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз «коронавирус» у 170 врачей и пациентов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минздрава республики Башкортостан Максима Забелина. Результаты по этим пациентам направлены для повторной проверки в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее диагноз подтвердили у девяти человек, находившихся на карантине в той же больнице. Всего пробы взяты у 1200 врачей и пациентов, но пока анализы не готовы.

Сейчас в Башкирии коронавирус подтвержден у 40 человек, за последние сутки выявили 18 зараженных. Всего за минувшие сутки в России у 1786 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 11 917 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 97 человек выздоровели (всего их 795), 18 скончались (общее число — 94).

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коронавирусздоровье
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