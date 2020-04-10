На третьей неделе самоизоляции все мы начали немножечко сходить с ума: сидеть в четырех стенах 24/7 оказалось несколько тяжелее, чем все думали. И если в первые дни многие соблюдали рекомендации, то сегодня все больше людей начинает выходить на улицы просто потому, что «ну сколько можно!». Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
Сильнее всего меня сейчас тревожит то, что люди устают от самоизоляции, от мер социального разграничения, от принципов выживания в условиях пандемии. Власти начинают осторожно поговаривать о смягчении мер. Народ всё больше и больше плюёт на то, чтобы сидеть дома. Особенно это коррелирует с температурой за окном. И это, конечно же, погубит тот шаткий баланс, который пока что удаётся поддерживать. За последнее время я столкнулся с рядом очень красочных для меня материалов... Я видел, как англичанка на 26-й неделе беременности (6,5 месяца вместо положенных 9), с кислородной маской на лице, рассказывала в слезах о том, что она заразилась COVID-19 и теперь ей вот-вот предстоит досрочное родоразрешение, и ей очень страшно за малыша, за себя, и как она в конце просит всех оставаться дома... Ещё было видео, где на умерших пациентах тренировались проводить экстренные манипуляции врачи, которых мобилизовали и перебросили в инфекционные больницы/отделения, но которые отродясь не оказывали экстренную помощь взрослому пациенту. Мелькают цифры: более тысячи инфицированных в России за сутки, несколько сотен беременных с уже подтверждённым COVID-19 (а сколько их ещё необследованных ходит!). Вирус теперь не щадит молодых и детей, вплоть до совсем ещё новорожденных крох, — может быть, он каким-то образом изменился, пока летит по всему земному шару, а может, просто чем больше накапливается количество заражённых, тем больше меняется и лицо статистики.
Рано ещё смягчаться, люди! Мы ещё даже не достигли пика, а система здравоохранения уже чувствует на себе эту нагрузку. Я не говорю, что мы проваливаемся, но ситуация очень серьёзная. Я согласен с тем, что у нас в широтах вирус ведёт себя как будто бы немного иначе. Трудно сказать, с чем это связано. Может, как раз с этими мерами изоляции, которые введены. Но не стоит обманываться, что всё проходит мимо. Уверяю, ситуация в любой момент может кардинально измениться, это как пожар в целой роще сухостоя — всё произойдёт настолько молниеносно, что вы не успеете сказать «***!!!» Сейчас новая мода — спросить: «А у кого-либо из твоих знакомых, друзей, близких есть COVID-19?» Поймите, пожалуйста, что когда у кого-то из ваших знакомых мелькнёт этот диагноз, значит, вы уже в зоне риска, и может так статься, что дней через пять вам в трахею будут засовывать интубационную трубку, накачают седатирующими и наркотическими препаратами, а потом несколько человек, у нас в основном женщин, перевёрнут вас на живот, и вы сыграете с судьбой в «русскую рулетку», на кону будет переворот обратно на спину, только либо потому что вы поправляетесь, либо потому что в гробу и на полке в печи крематория принято лежать всё же ноздрями вверх.
Около 10% всех инфицированных в мире — это медицинские работники, которые оказывают помощь заражённому населению. Если кто-то осмелится посчитать такую цифру у нас, я бьюсь об заклад, показатель будет значительно выше. Средств индивидуальной защиты (СИЗ) нет и будут не скоро. Администраторы каким-то волшебным образом умеют определить, в какую больницу поступят COVID+ пациенты, а в какую — нет. Соответственно, в контактную больницу дадут несколько костюмов, а в другую — нет. Однако в условиях эпидемии мы должны вести себя таким образом, будто заражены все, и считать любого пациента потенциально опасным до тех пор, пока не исключим у него коронавирус лабораторными методами ПЦР и/или КТ лёгких. Люди, скупившие маски и носящие их как попало, не закрывая нос в первую очередь, — просто знайте, что в аду для вас отдельный котёл горит и температура в нем стремительно повышается. Мало того, что своей стихийной скупкой всех масок вы оголили медицинских работников, которым эта защита нужна значительно больше, так вы ещё и носите их неправильно, сводя их пользу на ноль. Какую бы причину вы себе ни находили для того, чтобы носить хирургическую маску абы как, помните — котёл греется.
А вообще, конечно, я завидую тем счастливчикам, что могут сидеть дома, спать, есть, пить, смотреть и слушать что угодно в любом количестве, играть, заниматься, приводить в порядок то, до чего не доходили руки и т.д. Как человек, не имеющий на это времени и возможности даже в отпуске, я прямо искренне не понимаю того недовольства, которое вызывает самоизоляция. Неужели жизнь настолько пуста? Неужели настолько опостылели те, кто находится рядом с вами — зачем тогда вы с ними находитесь? Кого обманываете? Мы, как нация, вечно кичимся своим институтом семейных ценностей, своей духовностью и прочим. Вот сейчас самое время показать, насколько дорога вам семья! Насколько вы духовно светлы, что можете ограничить в чём-то себя, чтобы помочь кому-то другому! Работа анестезиолога-реаниматолога и сам склад его/её души подразумевает желание помочь ближнему. Зачастую это настоящая потребность — жить не только «в себя», но и помогать окружающим, помогать искренне и по-крупному. Поверьте, если бы так поступали все люди — мир стал бы намного лучше. Сейчас как будто демоверсия идеальной системы взаимопомощи. Оставайтесь дома — и вы уже этим простым поможете каждому окружающему вас человеку. Хотите погулять — устройтесь волонтёром или курьером где-нибудь, вы хотя бы погуляете с пользой для кого-то. Хватит уже этого тотального эгоизма, дайте уже хоть что-то этому миру, в конце концов, иначе он полностью съедет с катушек.
А вы соблюдаете самоизоляцию?
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