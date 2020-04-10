Мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА «Новости» заявил, что Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, и к ним надо готовиться: максимально тестировать, контролировать соблюдение карантина и режима самоизоляции, готовить медицинскую систему, а также минимизировать перемещения по городу, чтобы соблюсти баланс экономики и санитарных мер.



— А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу: что нам предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться, — отметил Сергей Собянин. — Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине.

