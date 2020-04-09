Заведующий закрытого на карантин вместе с медиками и пациентами пульмонологического отделения больницы № 2 Илья Зильбер вышел на связь и рассказал, что сейчас там происходит:



— Нам пока придётся отказаться от общения с родными и близкими. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. В последнее время к нам поступало много пациентов с пневмонией: некоторые поправляются, кое-кто уже и выписан. Длительное время мы берём анализы на коронавирус, на сегодняшний день не было ни одного положительного анализа у наших пациентов. Вчера появился один подозрительный случай, который на сегодняшний день окончательно уточняется. Для безопасности пациентов и персонала принято решение о временном карантине в отделении и перестройке маршрутизации пациентов. Все пациенты, которые на сегодняшний день находятся в отделении, продолжают получать медицинскую помощь, паники среди пациентов нет.

