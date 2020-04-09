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Главврач Коммунарки: «Сейчас пневмония — обычно последствие коронавируса»

Денис Проценко объяснил, как ведется статистика пациентов с коронавирусом и пневмонией

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В Коммунарке решили больше&nbsp;не разделять стационары для больных коронавирусом и пневмонией

В Коммунарке решили больше не разделять стационары для больных коронавирусом и пневмонией

Есть расхожее мнение, что реальное количество зараженных коронавирусом больше цифр официальной статистики — в частности, из-за того, что им ставят неправильный диагноз. Например, обычную пневмонию — тогда как у пациента это уже вторая стадия инфекционного заболевания. Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны именно новым коронавирусом.

— Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней, — написал Проценко в своем аккаунте в Facebook. — Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценку клинической картины в сочетании с данными КТ и при характерных изменениях — трактовать внебольничную пневмонию как COVID.

В Коммунарке приняли решение не разделять стационары для больных коронавирусом и пневмонией именно по этой причине. Легкие бактериальные пневмонии пока продолжат лечить в специализированных центрах.

Ранее Проценко сообщал, что существующие тесты для выявления штамма дают точность результата только на 70–80%, а зачастую — даже ложноотрицательные результаты.

Мы публиковали интервью Дениса Проценко о том, почему нужна самоизоляция и как ищут контактировавших с зараженными. Почитайте его здесь.

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коронавирусДенис Проценко
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