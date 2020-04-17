Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим

Карантин когда-нибудь закончится, а весеннее обострение в таких условиях — штука бесконечная. Давайте разберемся, как мужчинам повысить уровень тестостерона, а женщинам — улучшить чувствительность, чтобы разжечь страсть.
В физических упражнениях для мужчин и женщин одинаково важно усилить кровообращение в области таза. Как это должно выглядеть, нам рассказал и показал фитнес-тренер, КМС по бодибилдингу и вице-чемпион Европы по фитнесу Михаил Глазунов.
Пять упражнений для тестостерона
Видео: E1.RU / YouTube
1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд. То же самое — на второй ноге.
Видео: E1.RU / YouTubee
2. Приседания. Расставьте ноги на ширину таза, приседайте, отводя таз назад, присед надо делать глубокий, чтобы почувствовать ягодичные мышцы, вставать на выдохе. На вдохе опускаемся, на выдохе делаем упражнение. Для всех упражнений делайте 15–20 повторений.
Видео: E1.RU / YouTube
3. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Поднимайте ноги так высоко, как будто хотите притянуть колено к груди, старайтесь выполнять упражнение в течение одной минуты.
Видео: E1.RU / YouTube
4. Берите ролл для пилатеса, подушку или скрученное в рулон одеяло. Ложитесь на спину, кладите валик под поясницу и на выдохе поднимайте ноги, а на вдохе — опускайте. Ваша задача — сжать ягодичные мышцы так, чтобы кровообращение усилилось.
Видео: E1.RU / YouTube
5. Пятое упражнение делаем точно так же, как и предыдущее, но при этом еще сжимаем колени. То есть на вдохе поднимаем ноги наверх и сводим колени, затем на выдохе опускаем ноги. Очень важный момент — не отрывать поясницу. Это упражнение работает на мышцы пресса и обеспечивает приток крови к мужским половым органам.
Пять упражнений для «горячих штучек»
Комплекс упражнений для женщин напоминает облегченный мужской вариант. Девушкам также предстоит укреплять мышцы таза.
— Все проблемы возникают от того, что женщины не разрабатывают мышцы тазобедренных суставов, малого таза, это приводит к застою в мышцах и ухудшению чувствительности, — говорит Михаил Глазунов.
Итак, давайте пробовать!
Видео: E1.RU / YouTube
1. Приседания. Как в тяжёлой атлетике. Опускайтесь вниз и вставайте на выдохе, потом снова вниз и наверх, также по 15 повторений. Если это упражнение покажется слишком легким, берите гантели и приседайте с ними.
Видео: E1.RU / YouTube
2. Ложитесь на бок, поднимайте одну ногу наверх и зафиксируйте ее в таком положении. Дальше будет нелегко, потому что придется прижимать к ней вторую ногу. Не сдавайтесь! Заставите себя довести дело до конца — получите крепкие мышцы ягодиц и пресса.
Видео: E1.RU / YouTube
3. Теперь ложитесь на спину. Согните колени и поднимайте таз наверх, максимально сильно сжимая ягодичные мышцы. На вдохе опускайте вниз. Сюда же можно добавить сведение ног в коленях. Работайте в спокойном режиме, 15–20 повторений.
Видео: E1.RU / YouTube
4. Скручивания. Оставайтесь лежать на спине и, отрывая только лопатки, выполняйте скручивания. На выдохе поднимайтесь наверх, на вдохе опускайтесь вниз.
Видео: E1.RU / YouTube
5. Планка. Это очень эффективное упражнение, при котором работают все мышцы: спины, пресса, ног, ягодичные, бёдер. Ложитесь на живот, поднимайтесь на локтях и вставайте в планку. Стоять так надо одну минуту. Важный момент: не прогибайтесь в пояснице.