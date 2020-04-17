Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим

5. Пятое упражнение делаем точно так же, как и предыдущее, но при этом еще сжимаем колени. То есть на вдохе поднимаем ноги наверх и сводим колени, затем на выдохе опускаем ноги. Очень важный момент — не отрывать поясницу. Это упражнение работает на мышцы пресса и обеспечивает приток крови к мужским половым органам.

