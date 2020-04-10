Закусывайте банан анисом: диетолог рассказал, какая еда сделает секс горячим

Пока все затаривались гречкой, надо было брать мясо (нежирное), рыбу (северных морей) и орехи (но не все подряд). Гречневая каша, конечно, кормилица, но веселье надо искать совершенно в других продуктах. В каких именно и как они влияют на сексуальную жизнь, рассказала эндокринолог-диетолог Наталья Ефимова. Записывайте и готовьтесь разжечь огонь страсти. Надо еще грамотно составить меню, чтобы вместо жаркой ночки не заснуть богатырским сном.
Налегайте на мясо
Чтобы разжечь страсть, надо искать те блюда, из которых можно выжать максимум тестостерона (да, это правило касается и мужчин, и женщин). Обращайте внимание на продукты с высоким содержанием белков, цинка, йода, витаминов групп В, А, Е, D.
— На первом месте — нежирное мясо, в котором есть всё необходимое для синтеза тестостерона, в том числе и холестерин — предшественник всех половых гормонов. Но не стоит им увлекаться — для молодого человека употреблять мясо 3–4 раза в неделю вполне достаточно. На второе место можно поставить орехи. Лидер — грецкий орех, полезны также миндаль, фисташки, кунжут, тыквенные семечки, — рассказывает эндокринолог-диетолог Наталья Ефимова.
Не забудьте про рыбу
Ещё один ценный продукт — рыба северных морей (камбала и скумбрия). В ней содержится белок, фосфор, кальций, йод, который необходим для нормальной функции щитовидной (гормоны которой способствуют синтезу тестостерона) и половых желёз. Полезнее всего запечённая рыба или приготовленная на пару. Также не отказывайтесь от перепелиных и куриных яиц. И не увлекайтесь всем и сразу, особенно перед романтической встречей. Ужин должен быть лёгким.
На столе должны быть фрукты
— Для достаточного поступления микроэлементов нужны овощи, фрукты и зелень. Из фруктов для разжигания страсти хороши бананы, ананасы, клубника. Они улучшают настроение и являются афродизиаками, плюс содержат витамины, — объясняет Наталья Ефимова. — Ещё полезны любые злаки, которые кроме витаминов группы В содержат клетчатку, нормализующую работу ЖКТ, за счёт чего улучшается и кровообращение органов малого таза.
Специи тоже помогут
Специи повышают чувствительность рецепторов языка к разным вкусам, вместе с этим человек становится более восприимчивым к оттенкам других вещей, в том числе оттенкам сексуального наслаждения. Специи усиливают кровообращение в малом тазу и головном мозге.
— На конкретных примерах: анис разжигает страсть, горчица и ваниль пробуждают чувственность, корица усиливает желание и чувствительность эрогенных зон. А есть и такие специи, которые обладают противоположным эффектом: снижают возбудимость нервной системы и половое влечение. Это, например, мята и эстрагон, — добавляет Наталья Ефимова.
Продукты, которые убьют всю страсть
Кроме мяты и эстрагона, старайтесь избегать фастфуда, в котором полностью отсутствуют витамины, а также жареной и жирной пищи. Отобьет желание и усыпит половую функцию сахар — в большом количестве он способствует лишь увеличению веса и повышенной выработке инсулина — главного врага тестостерона. Неблагоприятно сказывается на выработке тестостерона злоупотребление пивом. Оно провоцирует увеличение веса и количества женского полового гормона эстрогена — а это снижает мужскую половую функцию. Алкоголь вообще не советуют совмещать с постельными сценами. Если бокал вина настроит на романтический лад, то стоит не рассчитать своих сил — и вам станет не до секса. Особенно это касается женщин — на пьяную голову им совсем не до любовных приключений. Захмелев, вы больше захотите поболтать, перекинуться в дурака или сыграть партию в нарды, но никак не заниматься любовью.