Минздрав опубликовал новые методические информации для врачей, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. В них отдельный раздел посвящен лечению и профилактике
Для медиков определен особый порядок работы с роженицами и младенцами, которые попадают в эти группы. В родильном зале должна находиться заранее выделенная бригада для новорожденного, которого сразу после появления на свет должны максимально быстро вынести и изолировать в специально выделенном отделении. Отсроченное пережатие пуповины и контакт мать–ребенок не рекомендованы.
После того как ребенка заберут, у него должны взять мазки из носа и ротоглотки на
В этой же методичке Минздрав уточняет симптомы коронавируса. За последние сутки, напомним, в России выявили 1459 зараженных. Общая цифра с начала пандемии — 10131 человек.