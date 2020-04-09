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За оформлением инвалидности не придется никуда ехать

За оформлением инвалидности не придется никуда ехать

До 1 октября инвалидность в России будут оформлять в режиме онлайн, а все ранее присвоенные группы инвалидности продлят автоматически. Соответствующее постановление подписал сегодня Михаил Мишустин.

— Я подписал постановление правительства, которое упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно без личного присутствия человека, — цитирует «Интерфакс» слова премьер-министра.

Своим постановлением премьер-министр поддержал предложение Минтруда. 31 марта 2020 года о важности проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия заявителя говорил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

— Медико-социальная экспертиза устанавливает инвалидность по направлениям и документам, представленным медицинскими организациями. Минтруд предлагает изменить порядок проведения медико-социальной экспертизы на ближайшие полгода и устанавливать инвалидность без посещения бюро медико-социальной экспертизы, — сказал ранее министр.

Новый порядок автоматически на полгода продлевает ранее установленную группу инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации продлят на шесть месяцев с сохранением всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут размещаться в Федеральном реестре инвалидов. Назначать и выплачивать пенсии Пенсионный фонд будет на основании сведений реестра без дополнительных заявлений.

По оценкам Минтруда, временный порядок ежемесячно будет охватывать порядка 180 тысяч граждан.

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