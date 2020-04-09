Тува сдалась. Теперь в России только три региона, где нет коронавируса

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о первых случаях заболевания коронавирусом. Предварительные тесты оказались положительными сразу у восьми человек. Все заболевшие находятся в одном селе, а переносчик вируса — госслужащий.



— Это служащий государственного ведомства, который прибыл из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным, а затем 21 марта прибыл в Туву, — объяснил Кара-оол. — Близко контактировавших с ним оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат у восьми из них. Это та самая семья, в которой жил вирусоноситель: четверо взрослых и четверо детей от 8 месяцев до 12 лет.

