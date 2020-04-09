В России 1459 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 13 человек

За последние сутки в России зафиксировано 1459 случаев коронавируса. 118 человек вылечились и 13 скончались — такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в стране — 10 131 человек , 698 выздоровели , 76 спасти не удалось. Всего проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус, с подозрением на COVID-19 находится 171 тысяча человек, говорят в Роспотребнадзоре.

Стало также известно, что пациенты, переболевшие коронавирусом бессимптомно, получают поражение легких. По данным японских врачей, проводивших отдельное исследование, две трети заболевших переносят вирус без видимых симптомов, а у половины из них есть пневмония, которую самостоятельно пациенты могут не заметить.