В Ярославской области больницы и поликлиники перестали принимать плановых пациентов. Из-за этого закрылись и женские консультации. Гинеколог из Ярославля рассказала, какие изменения в оказании медицинской помощи произошли для беременных женщин.
— Закрыты не только все плановые приёмы, но и операции, — сообщила она. — Соответственно, беременные к нам не ходят, на месяц остаются без анализов и УЗИ. Идёт разговор о патронаже женщин в положении на дому. Замеры животов, давления, рекомендации в домашние условия еще не перенесены. Если введут, то для нас это будет, конечно, в новинку и не очень удобно. Сейчас мы принимаем только с экстренной патологией.
Мы обратились за официальным комментарием в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. Специалисты ведомства уточнили, что картина на сегодняшний день не так критична, как её описывает врач.
— Приём острых гинекологических состояний так же ведётся, как и прежде, — уточнили в департаменте. — Плановый приём беременных женщин в больнице имени Семашко, например, осуществляется в других корпусах больницы (два доктора принимают на улице Гагарина, 12 и три доктора — на улице Носкова, 8).
Напомним, со 2 апреля в Ярославской области поликлиники временно перестали оказывать жителям региона плановую медпомощь из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас пациентам оказывают лишь неотложную и экстренную помощь.
Плановая медицинская помощь оказывается при проведении профилактики, при заболеваниях, не угрожающих жизни пациента, не требующих срочного вмешательства врачей. Ее отсрочка на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
По официальным данным, новой коронавирусной инфекцией заболели 11 жителей Ярославской области. Также на лечении в регионе находится житель Москвы. Двое пациентов полностью выздоровели, их выписали из больницы.