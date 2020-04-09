Напомним, со 2 апреля в Ярославской области поликлиники временно перестали оказывать жителям региона плановую медпомощь из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас пациентам оказывают лишь неотложную и экстренную помощь.



Плановая медицинская помощь оказывается при проведении профилактики, при заболеваниях, не угрожающих жизни пациента, не требующих срочного вмешательства врачей. Ее отсрочка на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.



По официальным данным, новой коронавирусной инфекцией заболели 11 жителей Ярославской области. Также на лечении в регионе находится житель Москвы. Двое пациентов полностью выздоровели, их выписали из больницы.

