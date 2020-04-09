Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас короткий дайджест всего, что изменилось за сутки из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:
- из официальной статистики заболевших коронавирусом в Ярославской области пропал человек. Власти объяснили, что случилось;
- врачи инфекционной больницы Ярославля записали видео о том, что у них происходит внутри;
- жители дома, где обнаружили женщину с коронавирусом, рассказали, что было после того, как у их соседки обнаружили
COVID-19;
- делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям;
- ярославцы разделились на тех, кто требует закрыть границы области, и тех, кто рвётся на работу. Свои вопросы люди задали губернатору;
- президент России Владимир Путин поговорил с губернаторами и дал новые вводные. Полная речь главы государства.
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