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Тема дня Ситуация с коронавирусом за сутки - коротко
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Жители Ярославской области продолжают жить в режиме самоизоляции

Жители Ярославской области продолжают жить в режиме самоизоляции

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас короткий дайджест всего, что изменилось за сутки из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:

Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в Instagram, коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.

С нами можно связаться по редакционному Viber, WhatsApp и Telegram: +7 905 645-92-32.

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