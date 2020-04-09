Самоизоляция заставила многое поменять в своей жизни, и далеко не все успели перестроиться. А кто-то и не думает, что существуют рекомендации для таких обычных дел, как уборка, мытье рук или поход в магазин. Все они помогают снизить риск заболеваемости для себя и окружающих. Давайте проверим, насколько хорошо вы их знаете (и соблюдаете). Основано на советах Роспотребнадзора.